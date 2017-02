Любица Няради нова предсидателька Туристичного здруженя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Понеже дотерашньому руководительству Туристичного здруженя Руски Керестур (ТЗРК) – Управному одбору (УО), предсидательки Ивани Дудаш и попредсидательови Желькови Оросови вишол штиророчни мандат, вчера, 3. фебруара, на заєднїцкей схадзки седем керестурских здруженьох за нову предсидательку вибрана Любица Няради.

Нярадийова педаґоґ у Школи „Петро Кузмяк”, активна у дружтвеним живоце, промовованю Руснацох, мултикултуралносци, а участвує у рижних проєктох, медзи нїма и за економске змоцньованє женох.

Схадзка отримана у Месней заєднїци, а пред вибором, дотерашня предсидателька ТЗРК Ивана Дудаш винєсла кратши звит о активносцох Здруженя у його перших штирох рокох роботи, оценєююци же и з його функционованьом Керестур и Руснаци постали видлївши. Ґу тому, оглядла ше и на проблеми у роботи, та медзи иншим коментаровала же ТЗРК основали керестурски здруженя, алє ше їх члени нє часто уключовали до його активносцох.

Попри нововибраней и бувшей предсидательки ТЗРК, до УО вибрани представителє здруженьох – Владимир Емейди спред Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, Наталия Емейди спред Здруженя женох „Байка”, Яким Винаї спред Здруженя младих „Пакт Рутенорум”, Душица Орос спред Здруженя паприґарох, Михайло Пашо спред Здруженя рибарох „Коляк” и Желько Папуґа спред Конїцкого клубу „Русин”.