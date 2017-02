КОЦУР – У Коцуре на ютре, 4. фебруара, будзе отримана порядна Рочна скупштина Фодбалского клубу (ФК) „Искра”. Схадзка у сали Месней заєднїци почнє на 17 годзин.

На Скупштини будзе винєшени звит за прешли и план роботи за тото рок, а „Искра” єшеньску часци першенства у Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Бачка Тополя-Мали Идьош-Вербас-Бечей закончела на першим месце.