У ТВ Маґазину и „Широким планє”

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о почежкосцох з хторима ше зочую припаднїки ЛҐБТ заєднїци, о пририхтованю тогорочней „Червеней ружи”, Маґазин пренєше и часц атмосферо з балох у Дюрдьове и Коцуре, пририхтани и прилог о миґрантох у Шидзе, о обставинох коло приватизациї Информативно- пропаґандного центру Кула, о проєкту за ревитализацию валала у Мокрину, як и o малочислених овчарох.

Такой по ТВ Маґазину, на 21 годзин будзе емисия „Широки план”, у хторей з госцами у студию будзе слова о вину и винарстве, а участвує и Шпивацка ґрупа Културно- просвитного дружтва „Дюра Киш” зоз Шиду.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).

Реприза „Широкого плану” будзе на пондзелок на 9 и на соботу на 16 годзин.