Нєшка Шветови дзень борби процив рака

ШВЕТ/СЕРБИЯ – У швеце ше нєшка, 4. фебруара, означує Дзень борби процив рака, а як и каждого року, з рижнима активносцами ше жада освидомиц людзох о тей чежкей хороти, ризику єй наставаня, превенциї, благочасовим одкриваню и лїченю.

Кажди рок у швеце вецей як 12,7 милиони людзе охоря од рака, з котрих 7,6 милиони умру. Статистики указую же у Сербиї рочнє од рака охоря коло 40 000, а умру коло 20 000 особи.

Лїкаре апелую на гражданох най обраца увагу на значносц превенциї. У 30-40 одсто случайох рак мож зопрец зоз здравим способом живота и превентивнима препатрунками.

Тота опасна хорота завиши од ґенетичних предиспозицийох, алє ше зявює и пре нєздрави звикнуца и способи живота. Як твердза фаховци, рак у 90 одсто случайох мож вилїчиц кед ше го на час одкриє и реаґує.