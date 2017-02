Охранїц дзеци у транспорту

НОВИ САД – Покраїнски секретар за енерґетику, будовательство и транспорт Ненад Ґрбич вчера виявел же на драгох у Войводини єст менєй транспортни нєщесца, алє ше и далєй муши робиц на унапредзованю безпечносци у транспорту.

Таку оцену Ґрбич винєсол на Округлим столє з тему „Управянє з безпечносцу у транспорту и безпечносц дзецох на драгох у АП Войводини”, хтори у Скупштини Войводини орґанизовал спомнути покраїнски секретарият, а участвовали представителє державних институцийох, локалних самоуправох, образовних установох, полицийних управох и других орґанизацийох з обласци безпечносци у транспорту.

Як визначене, найзначнєйша охрана дзецох, як найчувствительнєйшей ґрупи учашнїкох у транспорту.