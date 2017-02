Сами ше мушиме остарац о документох визначних Руснацох

История архиву и длуга и кратка. Длуга прето же идея о снованю архивох исновала ище у Старей Греческей, а кратка прето же до Французкей буржоазней револуциї були основани лєм два архиви.

Предпоставя ше же термин архив найвироятнєйше походзи од греческого слова аркеон, цо значи палата суда, маґистрат, бо перши списи хтори ше чувало були праве судски списи. Архив з єдного боку державна институция, а з другого боку културно-наукова институция. Єден зоз найстарших архивох на наших просторох, и други найстарши у швеце, то Архив у Дубровнику, хтори иснує од 1293. кед принєшени закон о його снованю и роби и нєшка.

Як витвориц тото цо роками хиби рускей култури и то у чаше кед пенєжи нєт, бо Руснаци остали прикрацени за вецей институциї хтори им хибя, як цо то наприклад архив, ґалерия, етно хижа, нє маю адекватни простор за театер, або музей. Гоч иснує Руска одлога и Етно клуб “Одняте од забуца”, вони нє институционализовани, алє исную на ентузиязму поєдинцох.

Покля ше сцигло од идеї о снованю нашого архиву, собешеднїки нам Таня Арва Планчак, секретар Националного совиту Руснацох и Саша Сабадош, историчар-архивиста, член Националного совиту Руснацох и член у Управним одборе Заводу за културу войводянских Руснацох, хтори гвари же иснує дзека, и же иснує и план же би ше коло архиву дацо поробело, алє за тото потребни и час и значни средства.

ДЗЕ ШЕ НАХОДЗА ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ О РУСНАЦОХ

– Модус финансованя, чуваня, защити и обробку писаного богатства, то функция архиву, а ми нєшка чежко можеме повесц же дзе ше шицко находза писани документи о нас Руснацох. Вельо того ше находзи у приватних збиркох и, тото треба мац у оглядзе кед роздумуєме о формованю рускей архивней збирки, алє векша часц ше заш лєм находзи у архивних фондох державних орґанох, институцийох, установох, хтори маю комплетну документацию и историйни жридла вязани за нашу прешлосц – гвари Сабадош.

Од Державней управи, та по локалну самоуправу, по архивох, гвари Сабадош, иснує розшата наша руска документация. Тиж так и у поєдиних историйних периодох, наша документация остала и находзи ше у фондох Бачко Бодрожскей жупаниї, Дунайскей бановини и Автономней Покраїни Войводини хтори ше находза уАрхиву Войводини. Под час Другей шветовей войни у Нєзависней Держави Горватскей иснує документация по походзеню зоз Сриму, у Горватским державним архиву, хтори наисце репрезентативни, толкує Сабадош.

– Од обєкта Ґимназиї ше одступело прето же то власносц АБЦ од хторого НС сцел купиц тот обєкт, вони пристали, алє глєдали 60 тисячи еври, а то велька сума, и прето ше од того одступело пред пар роками. Тераз НС идзе на вариянту же би у сотруднїцтве зоз Заводом за защиту памятнїкох, Музейом Войводини, архивами, значи з установами хтори уж постоя, же би вони водзели старосц и о вкупним нашим писаним скарбу. Окрем того, НС нє може основац анї архив, анї музей, прето же за тото муша буц витворени специфични условия, иснує спецификация же хто може буц заняти, кельо занятих треба, якого фаху, так же то чежко будзе виводлїве. Влонї купена найстарша руска хижа и того року Покраїнски завод за защиту памятнїкох уж опредзелєл стредства за єй реконструкцию. Тераз ше глєда средства зоз секретариятох и министерствох за реновиранє хижи. Роби ше и на вецей других проєктох, бо ше закончує скениранє Будинскових неґативох, ту у Замку ше ма намиру ушориц Музейну збирку, приявели зме ше на конкурс за средства и увидзи ше чи будзе прилапене – гвари Таня Арва Планчак.

ЦЕРКОВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

– Цо ше дотика церковней документациї вона и нєшка з векшей часци при церквох. Матични кнїжки од 1895. року у Австро-Угорскей Монархиї почала водзиц держава. Нашо парохиялни церковни матрикули после Другей шветовей войни превжали социялистични власци дочасово, же би ше их преписало, цо углавним нє поробене. У векшини случайох тоти матрикули по нєшка нє врацени, о нїх ше стара локална самоуправа, а у дзепоєдних случайох и историйни архиви. Тераз ше роби на тим же би ше тоти матрикули врацело, гоч су нє преписани, алє зоз сучасну технїку, нєшка можу буц скенирани – гвари Сабадош.

Шицки кнїжки старши од 100 рокох треба же би були дати компетентному архиву на чуванє, хтори териториялно задлужени, наприклад кнїжки зоз Дюрдьова и Коцура треба дац на чуванє до Архиву Нового Саду. Локални архиви буду примац документи на медзиопштинским уровню, потим на покраїнским. Шлїд хтори о нас, Руснацох, остал записани у церковних матрикулох по 1895. рок, ровноправни як и гевтот хтори держава водзела од 1895. року, та по нєшка.

– Векшина документох хтори творели державни орґани уж придати до архивох, алє о историйней материї наших визначних поєдинцох мушиме ше сами остарац. То мож поробиц зоз скенираньом, фотокопираньом документох, дума ше на документи хтори ше уж находза у архивох, же би на тот способ були доступнєйши виглєдовачом, а потим и на гевти документи цо бизме их як заєднїца сами позберали. Кед би ше направело публикациї, збирки обявених документох, ту нє думам на моноґрафию, алє на зборнїк документох хтори преписани, обробени, преложени и чува ше як обявени, бо зоз таким обявйованьом ориґиналну документацию ше чува – визначує Сабадош.

НАЙСТАРША РУСКА ХИЖА

Влонї купена найстарша руска хижа. Tого року окраїнски завод за защиту памятнїкох уж опредзелєл стредства за єй реконструкцию. Тераз ше глєда зоз секретариятох и министерствох за реновиранє хижи– гварела Таня Арва Планчак.

МУЗЕЙНА ЗБИРКА

– Проєктни тим Любица Отич, Миряна Дєкич, Саша Сабадош, Йоаким Стрибер и ище двоме фотоґрафове зоз Заводу участвую у проєкту под назву Музейна збирка войводянских Руснацох у Руским Керестуре. Ту будзе облапени обробок предметох на терену по файтох материялу, народне облєчиво, текстил, ствари з обисца, икони на склу, склєняни плочи, а будзе ше фотоґрафовац, каталоґийно обробйовац, компаративни виглєдованя у матичних обласцох Словацкей и Мадярскей, и публикованє. Наш Завод за културу войводянских Руснацох конкуровал зоз проєктом до Министерства култури за 2017. рок – гвари Таня Арва Планчак.

СКЕНИРАНЄ ФОТОКОПИРАНЄ

О историйней материї наших визначних поєдинцох мушиме ше сами остарац. То мож поробиц зоз скенираньом, фотокопираньом документох. Дума ше на документи хтори ше уж находза у архивох, же би на тот способ були доступнєйши виглєдовачом, а потим и на гевти документи цо бизме их як заєднїца сами позберали.