Уход до ЕУ потримує 47 одсто гражданох

БЕОҐРАД – Кед би тераз бул розписани референдум з питаньом „Чи потримуєце уход нашей держави до Европскей униї?”, 47 одсто гражданох би гласало „за”, 27 одсто „процив”, 15 одсто би нє гласали, а дзевец одсто нє зна цо би заокружели, указало виглєдованє „Европска ориєнтация гражданох Сербиї” хторе у децембру прешлого року запровадзела Канцелария за европски интеґрациї.

У одношеню на виглєдованє з юния 2016. року, децемберски податки указали звекшанє потримовки за членство у ЕУ, алє пороснул и процент гражданох котри процив. Канцелария за европски интеґрациї визначує же потримовка реформом, як и прешли роки, барз висока.

Резултати указали же 64 одсто анкетованих гварели же реформи хтори Сербия ма окончиц пре уход до ЕУ треба запровадзиц и пре добро гражданох и лєпше ушорену державу. Гражданє Сербиї визначели же найзначнєйши реформи у здравственей системи (16 одсто), потим то борба процив корупциї (16 одсто), реформа судства (14 одсто), реформа образовней системи (10 одсто) и реформа польопривреди (10 одсто).

Канцелария за европски интеґрациї од 2002. року поряднє запровадзує виглєдованє явного думаня пре спатранє оцени гражданох о своїх интересох у процесу приступаня до ЕУ, и як видза свою будучносц и будучносц своєй фамелиї.