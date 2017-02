Занятосц векша у державох хтори маю дуалне образованє

БЕОҐРАД – У Привредней комори Сербиї вчера отримана конференция „Дуалне фахове образованє у функциї ефикасного тарґовища роботи”, на хторей спатрени позитивни боки уводзеня такей системи школства, та проблеми з хторима ше Сербия зочує у тим процесу. На сходзе присуствовал и предсидатель Влади Сербиї Александар Вучич и державни секретар за образованє и иновациї Швайцарскей Мауро дел Амбродьо.

Премиєр Сербиї Александар Вучич визначел же дзеци у розвитших державох, а окреме у Швайцарскей, дзе система дуалного образованя дала найлєпши ефекти, доставаю роботу уж на 15 роки, а у Сербиї и после дипломованя оставаю при родичох.

Як оценєл Вучич, годно буц проблеми у запровадзованю дуалней системи у Сербиї прето же привреднїки нєзаинтересовани прияц младих на праксу, бо нє роздумую напредок, алє о тим чи им на ютре будзе блокировани рахунок. Тиж гварел же наша образовна система процив каждих пременкох, бо, як гварел, наставни кадер нєфлексибилни и занятим лєм циль затримац роботне место.

Державни секретар за образованє и иновациї Швайцарскей Мауро дел Амбродьо гварел же у европских державох хтори применюю дуалну систему образованя нєзанятосц при младих вельо менша.