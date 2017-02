На соботу Дзень Антония Годинки

БУДАПЕШТ (МАДЯРСКА) – Цалодержавна русинска самоуправа у Мадярскей на соботу, 11. фебруара, у Будапешту орґанизує Дзеня памятки на Антония Годинку, визначного русинского академика, пише портал лем.фм.

Як кажди рок, програма почнє з панахиду над гробом Годинки, а будзе предлужена з културно-уметнїцку програму у Културним доме у будапештанским району Зуґло.

На програми будзе додзелєна и Награда Антония Годинки, хтору, як наявене, того року достанє шпивачка Олґа Прокоп з Мукачова, зоз Закарпатскей обласци України, и редакция русинских „Народних новинкох” з Прешова, зоз Словацкей

У културно-уметнїцкей програми наступи и шпивацки дует „Червена ружа”, котри творя спомнута Прокопова и Лилия Немеш.

Антоний Годинка (1864-1946) бул визначни слависта, историчар, академик Мадярскей академиї наукох, ректор Печуйского универзитету и почесни предсидатель Подкарпатского наукового дружтва. Народзени є у Ладомирове у нєшкайшей Словацкей, а умар у Будапешту.