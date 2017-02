Дом школярох керестурскей Школи у III-а катеґориї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дом школярох у составе рускокерестурскей Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” учишлєни до III-а катеґориї, з можлївих шейсц, дзе и векшина домох школярох, а у рамикох катеґоризациї хтору нєдавно окончело Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою.

Ришеня о катеґоризациї домох уручени директором по ґрупох, а 2. фебруара у Министерстве просвити ришенє прияла и директорка Школи „Петро Кузмяк” Хелена Пашо Павлович.

По єй словох, у III-а катеґориї ше находза 80 одсто домох, док за першу катеґорию потребни барз високи стандарди, насампредз двопосцельово хижи, кажда з купальню, цо векшина домох нє ма. У Сербиї єст 30 самостойни доми и 28 при школох.

Новосц нового Правилнїку о стандардох за катеґоризацию обєктох школярского и студентского стандарду же цена пребуваня у нїх будзе завишиц од катеґориї дому, а нє як тераз – же цена пребуваня иста у шицких домох школярох. Нови цени у домох ше почнє применьовац од початку того буджетного року.