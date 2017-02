На Конґресу Економиї заєднїцтва у Риме бул и Янко Катона

РИМ (ИТАЛИЯ) – У Риме, главним городзе Италиї, од 1. по 5. фебруар отримани Шветови конґрес Економиї заєднїцтва (ЕЗ) хтора дїйствує у рамикох Руху фоколарох. Медзи 1 200 делеґатами зоз 65 державох на Конґресу були и представителє зоз Сербиї, медзи нїма и поднїматель Янко Катона з Руского Керестура.

На Конґресу виробени нови напрями Стратеґиї ЕЗ по 2040. рок, а основна пременка у функционованю руху ЕЗ то „придаванє штафети” младшим ґенерацийом.

Остатнї дзень Конґресу шицких делеґатох приял папа Франциско, а у ґрупи делеґатох хтору папа и особнє приял бул и Янко Катона. Як за Рутенпрес гварел Катона, указало ше же папа Франциско добре позна тот нови економски модел за зменшанє худобства у швеце и потримал ЕЗ, а пренєсол и свойо зауваги и совити за єй рост и преширенє.

Янко Катона власнїк фирми „Унита” з Кули, а о своїм длугорочним искустве у ЕЗ дал вияву и за италиянске дописовательство ТВ Словениї, хтора ше барз заинтересовала за тот нови економски модел, дознава Рутенпрес од Катону.