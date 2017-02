Координация будзе участвовац у предкладаню дньового шору Републичного совиту за меншини

БЕОҐРАД – У Беоґрадзе всоботу, 4. фебруара, отримана схадзка Координациї националних совитох националних меншинох у Сербиї, на хторей винєшени и заключеня зоз схадзки представительох Координациї з министерку державней управи и локалней самоуправи Ану Брнабич, дознава Рутенпрес од предсидателя Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох Желька Ковача, котри присуствовал на схадзки Координациї.

Схадзка з министерку Брнабич, як предшедуюцу Републичного совиту за национални меншини, отримана 31. януара, а после прешлорочней нєудатней схадзки того цела. У мено Координациї, з министерку и єй сотруднїками бешедовали предсидатель Координациї НС-ох др Силейман Уґлянин, бувша предсидателька Координациї Ана Томанова Маканова, предсидатель ВО НС Горватох Дарко Сарич Лукендич и правни совитнїк НС Мадярох Емил Лулич.

Як догварене, представителє Координациї буду участвовац у утвердзованю предкладаньох за дньови шор схадзкох Републичного совиту, тиж буду участвовац у провадзеню активносцох на витворйованю Акцийного плану за меншини, та у вирабяню Нарису о звиту о його реализациї. Ґу тому, усоглашене же представителє Координациї, односно НС-ти, буду участвовац и у виробку других документох значних за унапредзенє правох националних меншинох у держави, як цо то закони, програми, проєкти и друге.

На схадзки з министерку Брнабич тиж усоглашене же потребне вименїц методолоґию провадзеня спомнутого акцийного плану и писаня звитох о його витворйованю, а гоч явна розправа о Нарису закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох закончена, догварене же НС-ти и далєй можу дац свойо предкладаня за тот акт.

На схадзки Координациї всоботу прилапени Дїловнїк о єй роботи, а основани и 12 фахово роботни цела Координациї, до хторих меновани и представителє НС Руснацох.

Ище од скорей членїца Роботного цела Координациї за образованє, котре уж и роби, членїца НС и предсидателька його Одбору за образованє Мелания Римар, до Роботного цела за забрану дискриминациї всоботу менована членїца НС Руснацох и його ВО Наташа Макаї Мудрох, а до Роботного цела за одвитуюцу заступеносц припаднїкох националних меншинох у явним секторе и явних подприємствох член Одбору за службене хаснованє язика и писма НС Руснацох Яким Грубеня.

Як за Рутенпрес гварел Желько Ковач, до конца того тижня Координация предложи и єдного члена до Совиту Реґулаторного цела за електронски медиї (РЕМ), котри будзе представяц национални меншини.