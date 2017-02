Дом ученика крстурске Школе у III-а категорији

РУСКИ КРСТУР – Дом ученика у саставу крстурске Основне и средње школе „Петро Кузмјак“, од могућих шест, спада у III-а категорију, где је и већина домова ученика, а у оквирима категоризације коју је недавно извршило Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Решења о категоризацији домова уручени су директорима по групама, а 2. фебруара у Министарству просвете решење је примила и директорица Школе „Петро Кузмјак“ Хелена Пашо Павловић.

По њеним речима, у III-а категорији се налази 80 одсто домова, док су за прву категорију потребни веома високи стандарди, првенствено двокреветне собе са купатилом, што већина домова нема. У Србији има 30 самосталних домова и 28 поред школа.

Новина у новом Правилнику о стандардима за категоризацију објеката школског и студенстког стандарда је та да ће цена боравка у њима зависити од категорије дома, а не као до сада – иста цена у свим домовима. Нове цене ће почети да се примењују од ове буџетске године.