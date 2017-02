На Конгресу Економије заједништва у Риму био и Јанко Катона

РИМ (ИТАЛИЈА) – У Риму, главном граду Италије, од 1. до 5. фебруара одржан је Светски конгрес Економије заједништва (ЕЗ) који ради у оквирима Покрета фоколара. На Конгресу је било 1 200 делегата из 65 земаља, а међу представницима из Србије био је и предузетник Јанко Катона из Руског Крстура.

На Конгресу су израђене нове смернице Стратегије ЕЗ до 2040. године, а основна промена у функционисању покрета ЕЗ је „давање штафете“ млађим генерацијама.

Последњег дана Конгреса све делегате је примио папа Франциско, а у групи делегата коју је папа и лично примио био је и Јанко Катона. Како је рекао за Рутенпрес, показало се да папа веома добро познаје нови економски модел за смањивање сиромаштва у свету и подржао је ЕЗ, а пренео је и своје замерке и савете за њен раст и проширење.

Јанко Катона је власник фирме „Унита“ у Кули, а о свом дугогодишњем искуству у ЕЗ је дао изјаву и за италијанско дописништво ТВ Словеније, која се веома заинтересовала за овај нови економски модел, изјавио је Катона за Рутенпрес.