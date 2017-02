Искуства иновацийох у настави подзелїц з другима

Професорка математики у Штреднєй школи „Петро Кузмяк” мр Наталия Будински, вибрана на конкурсу Министерства просвити за совитнїцу-вонкашню сотруднїцу у мено Школскей управи Заходнобачкого округу, дзе припада и керестурска Школа.

Конкурс за совитнїкох-вонкашнїх сотруднїкох за предмети, ґрупи предметох и обласци, активносци и фахово роботи, першираз бул на уровню цалей держави и шицких Школских управох, та за места совитнїкох конкуровали 1 400 особи. Медзи вибранима на тоту дворочну фунцкию и професорка Будинскова, а по єй словох вибраним кандидатом шлїдзи и обука за роботни задатки хтори подрозумює тота длужносц.

АКТИВНА И У МЕДЗИНАРОДНИХ ПРОЄКТОХ

Професорка Будинскова позната по хаснованю иновацийох у настави математики, зоз чим ше представела на велїх, и найвисших местох у нашей держави. Активна є учашнїца и велїх медзинародних проєктох з хторима представя нє лєм себе, алє як гвари и нашу окремну Школу „Петро Кузмяк”. О мотивох пре хтори конкуровала на тоту длужносц Будинскова гвари:

– Цо ше дотика мотиву, я уж 15 роки робим у настави, мам досц искуства и вельо резултати, зоз конкурованьом на єдну таку позицию и зоз вибором отворели ше ми можлївосци то подзелїц и з другима колеґами. Предпоставям же ше на Конкурсу барз глєдало и оценьовало додатни активносци наставнїкох и професорох. Я мала досц и референци и препоруки поведзме и з Математичного институту САНУ од проф. Зорана Оґнєновича, прето же сом з нїма скорей сотрудзовала на даяких проєктох. Моя найвекша преокупация то уводзенє иновацийох до настави математики, бо школа яка є нєшка, и од наставнїкох вимага вельо вецей усовершованя и ученя, пририхтованя за наставни процес, провадзиц тренди, та ше наздавам же з тей позициї годно допринєсц тому – роздумує Будинскова.

ЗА ПРЕМЕНКИ ПОТРЕБНИ ЧАС

По єй словох, школа єден огромни систем, а у каждей держави ше боря з тим же як образовац младих за будучносц, понеже у нєй велька нєизвесносц.

– Ми образуєме школярох за даяки занїманя хтори буду потребни док вони буду одроснути людзе, а таки можебуц ище анї нє постоя, вец питанє як ше швет будзе розвивац и треба напредок думац, а школа як система барз зложени, за пременки треба часу, а з другого боку живот ше барз швидко меня. Думам же и нашо Министерство обачело же ту єст потреба, та прето и анґажовало сотруднїкох най помогню у тим процесу – заключує Наталия.

Як зме спомли, професорка Будинскова наисце активна звонка настави и тераз, 9. фебруара, будзе викладац на Реґионалней конференциї о нових технолоґийох у образованю у Беоґрадзе.

– То вельки саям, орґанизую го Реґионални бритиш кансл, Министертво просвити и привреди. Вони збераю и наставнїкох и тих цо понукаю образовни технолоґиї и едукаторох и представительох власци на єден вельки сход, бо будзе лєм коло 5 000 наставнїкох. Тирва три днї, а я 9. фебруара достала 10 минути викладац о даяких своїх прикладох добрей пракси, а моя тема будзе Комбинованє ориґамия и технолоґиї, значи сучасних технолоґийох як цо компютери одн. едукативни софтвери зоз єдну традицийну схопносцу. Праве прето же ми нє знаме цо нашо дзеци чека у будучносци, прето им треба понукнуц рижни можлївосци. Як гварел и Стив Джобс, „технолоґия сама по себе нєдостаточна, треба ю злучиц з уметносцу и з дружтвенима науками и аж вец можеме обчековац добри резултати.” Думам же би у сучасним образованю, попри писменосци, значи читаня, писаня, рахованя и технолоґиї, при школярох требало розвивац и креативносц – прешвечена Наталия Будински.