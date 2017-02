РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре, 11. фебруара, по обидвох календарох нєзаповедане швето Лурдескей Мариї, а у керестурскей каплїци шестрох служебнїцох на Капущаним шоре и Кирбай.

Каплїца цали дзень будзе отворена за молитву, а служби Божо буду на 8, 10, 15 и 17 годзин.

Пре кирбайски полни одпуст, то будзе нагоди и за Св. споведз и Причасц, будзе ше модлїц молитва Ружанцу и служиц молебени до Богородици.