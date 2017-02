РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре нєшка пополадню будзе порядна схадзка Управного одбору Рускей матки (УО РМ), на хторей би мали буц одредзени место и термин отримованя порядней Рочней скупштини РМ.

На УО будзе и догварка о пририхтованю звитох и планох роботи Матки, як и о пририхтованю заєднїцких проєктох РМ, та проєктох єй одборох по местох за 2017. рок.

Нєшкайша схадзка УО будзе на 17 г. у канцелариї Рускей матки у Спортскей гали.