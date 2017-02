Птича ґрипа у жабельскей и србобранскей општини

ЖАБЕЛЬ – У општинох Жабель и Србобран реґистровани случаї птичей ґрипи, пише портал РТВ Войводини.

Зараза ше шири з директним, лєбо индиректним контактом живини з дзивима птицами, а ветеринарска инспекция каждодньово контролує месо у месарньох и на пияцох. Одредзени количества меса уж и знїщени после дотерашнїх контролох, гварела за РТВ Оливера Ивков з Ветеринарскей инспекциї, а гражданом совитує же би нє куповали месо без декларациї о походзеню.

Ивкова гварела же птича ґрупа нє опасна за людзох, алє є опасна у случаю кед дахто дотика заражене месо, и прейґ такого контакту ґрипу може пренєсц до двора медзи живину.