ЖАБЕЛЬ – Початком того тижня Општина Жабель од Покраїнского секретарияту за реґионални розвой, медзинародне сотруднїцтво и локалну самоуправу достала приключни польопривредни машини.

Машини достати на основи конкурсу спомнутого секретарияту, а Општина их уступела ЯКП „Услуги и отримованє” за окончованє каждодньових обовязкох, сообщела Служба за одношеня з явносцу Општини Жабель.