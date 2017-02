Покраїнски секретар Вулетич нащивел општину Вербас

ВЕРБАС – Покраїнски секретар за социялну политику, демоґрафию и ровноправносц полох Предраґ Вулетич вчера, 9. фебруара, нащивел Општину Вербас, дзе обишол Ґеронотолоґийни центер, а потим у Филияли Пензийно-инвалидского осиґураня (ПИО) отримал схадзку з представителями установох и орґанизацийох з обласци социялней защити з вербаскей општини, сообщене зоз Секретарияту.

Предсидатель Општини Вербас у задзекованю Милан Ґлушац и директорка Ґеронтолоґийного центру Радмила Мусич покраїнского секретара упознали з роботу тей установи и нєобходнима укладанями за сполньованє стандардох у поступку його лиценцованя.

На заєднїцкей схадзки директорка Центру за социялну роботу Општини Вербас Нада Батричевич, медзи иншим, визначела плани за законченє роботох же би почала и услуга Дньового пребуваня за ментално нєдостаточно розвити особи, а директор Филияли ПИО Вербас Предраґ Радович же ришене вельке число предметох з дїлносци ПИО. На схадзки присуствовала и секретар Општинского Червеного крижу Татяна Ґлущевич, а присутни винєсли и основни потреби за роботу своїх установох.

Покраїнски секретар Предраґ Вулетич домашнїх упознал з планами и активносцами його ресору у обласци социялней защити у тим року и поволал на сотруднїцтво зоз Секретариятом бо, як гварел, циль шицких у тей обласци то лєгчейши приступ и витворйованє правох на социялну защиту за шицких гражданох котри ше найду у социялней потреби.