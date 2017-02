Потримовка женом з меншинских заєднїцох

НОВИ САД – Пре факт же жени, припаднїци националних заєднїцох у Войводини, два раз вецей марґинализовани, директорка Покраїнского заводу за ровноправносц полох Диана Милович у планє роботи за 2017. рок опредзелєла средства за едукативну роботу з нїма.

Од 24. януара по 8. фебруар окончени розгварки з националнима совитами пейц националних меншинох – горватскей, словацкей, румунскей, рускей и мадярскей.

Циль же би ше и у сотруднїцтве з матичнима жемами робело на змоцньованю женох, же би постали мотивованши за особне усовершованє и економску нєзависносц.

По 20. фебруар ше од националних совитох обчекує идеї и предкладаня, з хторих найлєпши буду имплементовани до проєкту на хторим буду робиц Завод и матични жеми припаднїцох националних заєднїцох.