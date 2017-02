Нови будинок Дому здравя до конца рока

КУЛА – Директор Дому здравя Кула др Жарко Шевин виявел же нови будинок за специялистични служби Дому здравя будзе закончени до конца того рока, преноши портал „Нашо место”.

Як у обсяжнєйшим интервюю за „Нашо место” гварел директор, роботи на валяню обєкту Народней библиотеки коло Дому здравя, хтора руйнована пре огень пред даскельо роками, почню 20. фебрауара, а вибудов нового обєкту би мала тирвац 210 роботни днї.

Нови будинок будзе мац прижемну часц и два поверхи, лифт и уходну рампу за инвалидох и хори особи, а з окремним преходом будзе повязане з терашнїм будинком коло парку у центру Кули.

Наглашел же средства за вибудов ного будинку обезпечени з буджетох Министерства здравя и Општини Кула, а вредносц контракту 128 милиони 891 025 динари.

Пре вельке шеданє обєкту и пуканє мурох, дотерашнї будинок за специялистични служби на ткв. брегу у Кули заварти у авґусту 2014. року, а служби премесцени до будинку Дому здравя у центре Кули.