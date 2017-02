Здруженє закончело з преподаванями, идуцог тижня о паприґи и „Аґрокерестур” и „Т-пам” 

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Ресторанє „Червена ружа” у Руским Керестуре вчера отримане остатнє преподаванє хтори тей жими орґанизовало Здруженє продуковательох паприґи „Капсикум анум”, а як дознава Рутенпрес, за паприґарох идуцого тижня буду ище два преподаваня – у орґанизациї подприємствох „Аґрокерестур” и „Т-пам”.

На вчерайшей презентациї профeсор Петар Митрович з Институту за польодїлство и заградкарство Нови Сад численим паприґаром бешедовал о новей хороти – о печарки „Cercospora capsici”, ткв. шивей пегавосци паприґи, характеристичней за цукрову цвиклу, а остатнї час ше зявює и на паприґи.

Як гварел професор Митрович, велї тоту печарку мишаю з бактериозу, бо ше обидва манифестую з пегами. Пре одвитуюцу хвилю у тей часци рока, бактериоза ше зявює найчастейше од 15. юния и за ню специфични пеги (шпляхи) нєправилней форми. На другим боку, шива пегавосц паприґи ше зявює у сушним периодзе и при високих температурох, найчастейше од половки авґуста и мож ю препознац по пегох правилней форми. Як мири охрани од хоротох Митрович препоручел хованє толерантних сортох гибридох и применьованє фунґицидох.

Презентацию о продукциї рижних файтох паприґи и препаратох хтори понука вчера отримали представителє компанї „Желени гит”, а о осиґураню рошлїнскей продукциї бешедовали представительки „Дунай осиґураня”.

На преподаваню накратко наявене же того року паприґу директно будзе одкупйовац и швайцарске подприємство „Лукова”, хторе у Сербиї ма три хладзалнї.