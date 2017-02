За дуалне образованє у вербаскей општини заинтересовани двацец фирми

ВЕРБАС – План упису до штреднїх школох у рамикох системи дуалного образованя на териториї општинох Вербас и Србобран булa тема схадзки отриманей 8. фебруара у Скупштини општини Вербас. Програму представели госци з Реґионалней привредней комори Нови Сад и Министерства просвити, односно, Школскей управи Нови Сад, а присуствовали велї поднїмателє, директоре штреднїх школох, та представителє општинских управох з Вербасу, Србобрана, Кули и Малого Идьошу.

После вияшньованя присутних поднїмательох, утвердзене же 20 фирми з Вербасу и сушедних местох, чийо представителє и були на схадзки, виражело потребу же би на праксу пришли аж 90 школяре зоз штреднїх школох.

Єлена Станков з Реґионалней привредней комори Нови Сад гварела же ше перши раз спатра потреби привреди за кадром и капацитети штреднїх фаховних школох на локалним уровню, после чого годно правиц плани за упис до школох.