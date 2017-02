Утаргнуц пенали на пензиї

БЕОҐРАД – Вельке число пензионерох у Сербиї рочно траци два и пол пензиї, бо гоч наполнєли роки стажу, нє маю достаточно роки живота, як єдного з условийох за пензию, а до пензиї мушели пойсц. Пре тото плаца ткв. пенали и то ше муши пременїц – оценєли у Союзу самостойних синдикатох Сербиї (СССС), преноши Танюґ.

СССС до Социялно-економского совиту дал предлог за вименку Закона о пензийно-инвалидским осиґураню, бо є думаня же держава нє ма право одберац дацо цо заняти плацели 40 роки.

Синдикат предклада же би ше утаргло тирваце зменшанє пензиї, односно же би пензионере, кед наполня 65 роки живота, достали цалу пензию.

Тераз скала за пенали, односно зменшанє пензиї пре нєнаполнєни роки живота розлична, а найвекше зменшанє и коло 20 одсто.