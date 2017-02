Нащива привреднїка зоз Словениї

ЖАБЕЛЬ – Општину Жабель штварток, 9. фебруара, нащивел директор словенскей фирми „Оикос” Юрий Кобал, дзе бешедовал з предсидательом Општини Чедомиром Божичом, предсидательом Скупштини општини Радованом Чоличом, директорку Туристичней орґанизациї Општини Жабель Марию Чупич и шефицу Служби за локални економски розвой Ґоспаву Колбас.

На схадзки бешедоване о вирабяню стратеґиї руралного розвою и проєктох з хторима би Општина у доглядним чаше могла конкуровац до европских фондох.

Як преноши портал Општини, Юрий Кобал ма длугорочне искуство у писаню и имплементованю рижних проєктох у Словениї, Горватскей, Чарней Гори и Сербиї и порихтани є помогнуц жабелькей општини у витворйованю єй стратеґийних цильох у руралним розвою.