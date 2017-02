Нови технолоґиї у вербаским ЯКП „Комуналєц“

ВЕРБАС – Вчера, 10. фебруара, у просторийох Дїловней єдинки „Водовод и канализация“, руководительство ЯКП „Комуналєц“ з Вербасу представело нови пумпи и студнї з хторима ше шпорує електричну енерґию, як и насучаснєйшу технїку хтору пошвидко почню хасновац.

– За гражданох окреме значне же од фебруара рахунки за воду буду одчитовани з фотоґрафованьом з мобилнима телефонами, а фотоґрафиї, на хторих будзе видно число водомеру и одчитани стан, ше будзе чувац у окремней поєдинєчней архиви и буду доступни за шицки файти рекламациї – гварел директор Подприємства Радомир Чурович.

Тиж презентовани и нови технолоґиї хтори подприємство нєодлуга почнє хасновац, а то одчитованє водомерох на далєко з окремнима апаратами, сучасни вентили на водомерох хтори мож уключовац з далїнским апаратом, як и можлївосц за припейд плаценє води, з хторим гражданє годни авансно уплацовац за воду.