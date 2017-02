Вербасу донация од Влади Швайцарскей

ВЕРБАС – Општина Вербас єдна зоз штирох у Сербиї хтори достали донацию милион и пол швайцарских франки од Влади Швайцарскей за проєкти з обласци унапредзеня енерґетскей ефикасносци, насампредз у школох и предшколских установох.

Як з тей нагоди гварел Ґоран Пейович з Канцелариї за енерґетски менаджмент, Општина Вербас ище пред пейцома роками дефиновала Стратеґию розвою енерґетики по 2020. рок, а тота донация оможлїви же би ше за два роки закончело шицки проєкти за унапредзєнє енерґетскей ефикасносци у вербаскей општини.