НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги о снованю Локалней акцийней ґрупи у кулскей општини, о заградкарстве и єдним проєкту за ревитализацию валалу, о безпечносци на интернету, новей екипи хтора у радию пририхтує емисию за младих по руски, о Шветовим конґресу Економиї заєднїцтва у Риме, о самостойней вистави подобових роботох Силвестера Макая у Кули, як и з балох у Вербаше и Новим Садзе.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).