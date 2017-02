Кнїжка з нагоди 80-рочнїци народзеня Миколи Мушинки

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Концом прешлого року, з нагоди 80-рочнїци народзеня визначного науковца, академика Миколи Мушинки, у Прешове обявена кнїжка автобиоґрафских здогадованьох и пригодних статьох пошвецених його животному ювилею.

Кнїжка ма наслов „У каждого своя доля” и зложена є з двох часцох. У першей розгварка Ярослава Шуркали з Миколом Мушинком, у котрей ювилант на барз интересантни способ бешедує о своєй длугорочней науковей роботи и надзвичайно широким дияпазону интересованьох, док у другей часци обявени привитни статї котри сцигли на адресу ювиланта од колеґох, студентох и приятельох.

Попри велького числа науковцох з цалого швета, зоз Сербиї у кнїжки вишли статї о. др Романа Миза, академика Юлияна Тамаша и Дюри Латяка, а ту и статя нєдавно умартого Мирона Жироша з Мадярскей.