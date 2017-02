У Кули нєшка Жимски стретнуца учительох з двох округох

КУЛА – У ОШ „Петефи бриґада” у Кули нєшка буду Жимски стретнуца учительох зоз Заходнобачкого и Сивернобачкого округу, а подобни стретнуца орґанизовани и у вецей других местох у Сербиї. На Стретнуцох участвую и просвитни роботнїки з рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк”, а як наявел орґанизатор – Дружтво учительох Општини Кула – на нєшкайших Стретнуцох буду присуствовац коло 170 просвитни роботнїки з 18 основних школох.

На Жимски стретнуца учительох од 9 до 18 годзин орґанизовани шейсц фахово обуки, после хторих достаню сертификати и 8 боди за акредитоване фахове усовершованє.

Попри фахових преподаваньох, Стретнуца просвитних роботнїкох нагода и за представянє рижних видавательох з обласци образованя, хтори у Кули виложа свойо виданя и публикациї.

За членох Дружтва учительох Општини Кула нєшкайше участвованє на семинаре-обуки безплатне, понеже учителє з плацох видвоюю членарину до Союзу учительох, а за других приявених просвитних роботнїкох котизацию плаца школи у хторих робя.