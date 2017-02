Национални совит поможе у обнавяню роботи бачинского Дружтва

БАЧИНЦИ – На схадзки представительох Националного совиту (НС) Руснацох з представителями Културно-просвитного дружтва (КПД) „Драґутин Драґен Колєсар“ у Бачинцох, хтора отримана штварток, 9. фебруара, заключене же цо скорей треба порушац роботу спомнутого дружтва и превозисц дотерашнї проблеми.

Порадзене же би найпознєйше до половки априла була зволана нова Скупштина КПД, на хторей буду вибрани Управни одбор и руководзаци Дружтва, а НС поможе у роботи Дружтва, у рамикох своїх компетенцийох.

На схадзки розпатрана и можлївосц же би у тим нашим сримским валалє була отворена Подручна канцелария НС, а нагаднутим активносцом потримовку дал и предсидатель Совиту Месней заєднїци Бачинци Слободан Лазаров.

Присутни о заключеньох зоз схадзки исти дзень поинформовали и пароха о. Дарка Раца, з котрим ше зишли на парохиї, а котри тиж дал потримовку планованим активносцом и понукнул просториї парохиї за їх отримованє.

На схадзки у Бачинцох присутвовали предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, члени НС – народна посланїца Олена Папуґа з Руского Керестура, Миломир Шайтош з Нового Саду и Юлиян Ковач зоз Шиду, та предсидатель и подпредсидатель КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду Златко Манько и Мирон Джуджар.