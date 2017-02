Вчерайше змаганє нє одбавене, шлїдуюце на штварток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рускокерестурски Фодбалски клуб „Русин” вчера мал одбавиц перше з вецей пририхтуюцих змаганьох пред початком ярнєй часци першенства, алє пре хороту вецей фодбалерох з ФК „Хайдук юниор” з Кули, госци нє пришли до Керестура.

Шлїдуюце пририхтуюце змаганє „Русин” бави на штварток, 16. фебруара, дзе на своїм Ярашу на 15 годзин дочека „Текстилєц” з Оджаку, хтори лиґу висше од „Русину”. На нєдзелю, 19. фебруара, тиж на керестурским Ярашу госцує ФК „Кула”, хтори ше змагал лиґу нїзше од „Русину”.

Фодбалере „Русину” ше вчера на „Лонґове” дружели зоз своїма навиячами, дзе за нїх вечеру пририхтал Вуядин Щекич, а Желько Ройка торту.