Преславене швето Лурдескей Мариї

РУСКИ КЕРЕСТУР/КОЦУР – У Руским Керестуре швето Лурдескей Мариї всоботу, 11. фебруара, преславене у каплїци шестрох служебнїцох Нєпорочней Дїви Мариї, хтора пошвецена Лурдескей Богородици, дзе того дня бул и Кирбай и Дзень молитви.

Служени штири Служби Божо – два дополадня и два пополадню, а служели их священїки з Кули и Коцура – о. Платон Салак, ЧСВВ и о. Яков Кулич, як и домашнї парох о. Михайло Малацко, та капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта.

У каждей Служби священїки присутних вирних здогадли на значенє лурдеских указаньох и Марийову любов, помоц и заступнїцтво.

На службох з нагоди Кирбайского одпусту велї вихасновали нагоду и за Св. споведз, а по каждей Служби служени Молебен до Богодорици. Пред Службу заєднїцки модлєна молитва Ружанцу.

Попри домашнїх, на Кирбаю у Лурдескей каплїци були и менши ґрупи вирних з Кули и Коцура.

З Раншу Службу Божу и Молебеном до Богородици швето всоботу означене и у Коцуре, а пред шветом вирни кажди вечар до церковней сали ходзели на Лурдеску дзевятнїцу и Ружанєц.