Ришованє длуства польопривреднїкох за пензийне и здравствене осиґуранє

БЕОҐРАД – Министерство польопривреди и Министерство финансийох виглєдую можлївосци за репрограмованє длуствох польопривреднїкох за пензийне и здравствене осиґуранє, хтори, як прешлого тижня гварел министер польопривреди и защити животного штредку Бранислав Недимович, тераз виноша вєдно 185 милиярди динари.

Як преноши Танюґ, Недимович новинаром у Привредней комори Сербиї гварел же длуство за пензийне осиґуранє польопривреднїкох 155 милиярди, а за здравствене осиґуранє 30 милиярди динари.

– Векша часц тих длуствох камати и наша идея же би ше их одписало, а длуства репрогамовало – гварел Недимович, визначуюци же му „нєпохоплїве же держава з подєднакима виносами терховала и власнїка єдного и власнїка дзешец гектарох жеми”.

Недимович неґировал же пре тоти длуства порушани гипотеки и же ше польопривреднїком бере жем, бо го з Порцийней управи поинформовали же гипотеки активовани нє пре тото, алє пре нєплацени порциї на додатну вредносц.

Министер наявел же з Министерством финансийох пошвидко буду предлужени розгварки у напряме ришованя длуствох польопривреднїкох.