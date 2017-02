Шицки општини буду мац фахово особи за роботу з ЛҐБТ заєднїцу

БЕОҐРАД – Канцелария за людски и меншински права и орґанизация „Дуга” запровадзую тренинґи за занятих у обласци социялней защити, после чого у каждей општини за роботу з ЛҐБТ особами будзе задлужени єден правнїк, социялни роботнїк и психолоґ.

Директорка Канцелариї Сузана Паунович гварела же обука ма допринєсц свидомосци о толеранциї ґу сексуалним меншином. Найвецей ше робело з младима, а найзначнєйше же ше до програми уключело и нєрозвитши локални штредки,

Александар Прица з орґанизациї „Дуґа” гварел же найвекши проблем же ше ЛҐБТ особи занятим у социялних установох, Министерстве нукашнїх дїлох, лєбо у здравственей системи обаваю бешедовац о своїх проблемох. Прето заняти муша на фахови способ спатриц проблеми сексуалних меншинох.

Директорка Покраїнского заводу за социялну защиту Татяна Ґрчански виявела же треба пременїц приступ ґу поєдинцом котри припадаю до сексуалних меншинох и помогнуц фамелийом у прилапйованю сексуалного опредзелєня свойого члена.