Стари особни леґитимациї важа до конца марца

СЕРБИЯ – Гоч термин за замену старих особних леґитимацийох бул конєц 2016. року, гражданє до конца марца у Пошти и банкох пенєж можу виберац и зоз стару леґитимацию. Як пише Танюґ, Народна банка Сербиї банком препоручела най до конца марца клиєнтом котри маю тирвацу паперову леґитимацию оможлївя єй хаснованє пре порядне виплацованє пензийох, а зоз стару особну леґитимацию по 31. марец мож придавац и вимоги за кредити.

У МУП-у гваря же векшина гражданох ма нову особну леґитимацию. Гоч вишол службени термин, вимоги за видаванє биометрийней леґитимациї ище вше мож придавац у полицийних управох и станїцох, а документи буду видати по швидким поступку.

Кед особа пре старосц, нєрухомосц, лєбо хороту нє може особнє придац вимогу за видаванє новей леґитимациї, о тим треба поинформовац оддзелєнє МУП у месце пребуваня и придац доказ о нєможлївосци. Потим овласцени з МУП у обисцу таких особох приме вимогу и тиж ю и принєше док будзе виробена.