Скупштина Рускей матки будзе у Кули

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна Рочна скупштина Рускей матки (РМ) будзе отримана у Кули 25. фебруара, заключене на схадзки Управного одбору (УО) РМ, хтора у Руским Керестуре отримана пияток, 10. фебруара.

Схадзка Скупштини будзе у просторийох Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” (на 11 г.), а попри звиту и планох роботи цалей Матки, буду винєшени и звити и шлани роботи одборох Матки по местох. Тема Скупштини будзе и пририхтованє РМ за участвованє на тогорочним Шветовим конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (ШК РРЛ), хтори концом юния и початком юлия будзе отримани у Горватскей, у Осиєку.

На пиятковей схадзки УО розпатрани и проєкти з хторима РМ будзе конкуровац за доставанє средствох, а порадзене же би то и надалєй було за глашнїк Матки „Руснак”, за отримованє Подобовей колониї у Коцуре, за „Русин Филм Фест” у Шидзе и дзепоєдни други, а того року и за одход на Штернасти ШК РРЛ.