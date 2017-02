РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури Руски Керестур на ютре, 14. фебруара, будзе отримана схадзка Орґанизацийного одбору Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Схадзка будзе на 12,30 годзин, а мали би буц утвердзени термин и програма тогорочного 49. Драмского мемориялу, финансийни план, як и други орґанизацийно-технїчни питаня вязани за отримованє смотри драмскей творчосци Руснацох на тих просторох.