Всоботу ше баловало и у Вербаше 

ВЕРБАС – Традицийни, уж 27. Бал вербаского КПД „Карпати“ отримани всоботу, 11. фебруара у Ресторанє „Код Чава”. Були предати прейґ 60 уходнїци, а окрем домашнїх, на Балє були и госци з Руского Керестура, Коцура и Нового Саду.

На самим початку госцох привитали руководителє Дружтва др Деян Загорянски и Славко Барановски, спред Националного совиту Руснацох предсидатель Вивершного одбору Совиту Желько Ковач, а у мено локалней самоуправи Ґоран Пейович и народна посланїца Марияна Мараш, котра и урядово отворела Бал. После отвераня, наймладши члени КПД „Карпати” виведли єдну музичну точку.

За музику на Балє бул задлужени оркестер „Стари Вербас“, а Орґанизацийни одбор обезпечел богату томболу и наградне забавне бависко.