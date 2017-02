У Новим Садзе бул Бал Руского културного центру

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе, всоботу 11. фебруара, отримани Бал РКЦ.

На Балє було коло 100 госцох – з Нового Саду, Дюрдьова, Коцура и других местох, а медзи нїма и красне число младих, та ше танцовало, шпивало и вешелєло до рана.

Орґанизована и томбола, а главна награда „Дормео” паплан и два заглавчки пошла до Дюрдьова. Окрем главней награди, дарунки за томболу обезпечели спонзоре.

За приємни и весели вечар остарал ше Оркестер Владимира Сивча, у хторим Владимир Сивч, Давор Сабо и Звонимир Кочиш Цоле.