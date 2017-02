Отримани вше барз нащивени и богати Паприґарски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – И на дванастим Паприґарским балє Ресторан „Червена ружа” бул полни, понеже всоботу, 11. фебруара, на тим тераз найпопуларнєйшим рускокерестурским балє було 200 госцох, найвецей з Керестура, алє и з Коцура, Лалитю, Шведскей и Канади. О популарносци Балу шведочи и факт же його орґанизаторе уж даскельо роки анї нє правя окремну рекламу и плакати, понеже места позаручовани уж по його отримованю, та так було и того року – за нарок.

Мож повесц же Паприґарски бал и „найбогатши” по вредних наградох за томболи, хтори з власних средствох обезпечує Орґанизацийни одбор Балу Здруженя паприґарох, як и од числених спонзорох – привреднїкох и поєдинцох з Руского Керестура и других местох, та од дїловних партнерох Здруженя паприґарох. Як за Рутенпрес гварела предсидателька Здруженя Душица Орос, за награди на томболи Орґанизацийни одбор того року опредзелєл 200 000 динари, а ище тельо була вредносц наградох хтори подаровали спонзоре, на чим им Оросова и окреме подзековала.

Велї награди на томболи були вязани за потреби паприґарох и польопривреднїкох, та так щешлїви могли достац рижнє нашенє, шприцованє, оранє, тарупированє, фолиї, хемийни препарати, понукнуца осиґуруюцих хижох, а медзи найвреднєйшима були два приколици хлївского гною, дво и єднокрилни ормани, телевизор, моторчок за залїванє, драгша ґарнитура за шедзенє за вонка, а главна награда була мотокултиватор. Орґанизаторе порихтали и ткв. поцешуюцу специялну награду – кошар з „паприґарским фриштиком” – рижнима сухомесовима продуктами и другим єдзеньом.

На Балє орґанизовани и забавни бависка, грал керестурски „Микс бенд”, а вешелє тирвало до пейц рано.