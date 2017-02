Побида „Бачки” у першим приятельским змаганю

ДЮРДЬОВ – Фодбалере дюрдьовскей „Бачки” внєдзелю, 12. фебруара, на домашнїм терену одбавела перше приятельске змаганє у пририхтованю за ярню часц першенства, у хторим победзели ФК „Бачей” з Бечею з 1:0. „Бечей” ше змага у висшей лиґи, а ґол за домашнїх дал Борис Рац.

На ютре, стреду 15. фебруара, „Бачка” на 14 годзин у Дюрдьове бави зоз зренянинским „Радничким”, а на соботу, лєбо на нєдзелю, з новосадским „Индексом” хтори, як и „Раднички”, за два ранґи у висшей лиґи од „Бачки”.

Пририхтованя першого тиму „Бачки” почали внєдзелю, 29. януара з 23-ома бавячами, а у ярнєй часци першенства за дюрдьовски тим буду бавиц двоме фодбалере з шайкашского „Борцу” – Новица Цвиїч и Синиша Дякович.

З подмладку новосадскей „Войводини” врацели ше Стефан Деянович и Желько Тривунович з Дюрдьова, а з „Бачкового” подмладку до першей екипи прешли Милош Тривунович и Александар Маринков, тиж з Дюрдьова.

Тренер Ґоран Андєлкович обчекує же у сезони знова почнє бавиц и єден з найлєпших фодбалерох „Бачки” Душан Тривунович, котри у першим колу єшеньскей часци першенства покалїчел колєно, а потим и лиґаменти.

У пририхтуюцим периодзе заплановани дзевец приятельски змаганя – кажду стреду и у дньох викендох, и то з клубами хтори у висших ранґох змаганьох.

Єшеньску часц першенства „Бачка” закончела на 6. месце спомедзи 16. екипох у Новосадскей лиґи.