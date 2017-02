КОЦУР – У Оддзелєню Библиотеки „Данило Киш“ у Коцуре нєшка, 14. фебруара, будзе литературни вечар з назву „За любов нашу дзвигам тот погар” („За љубав нашу дижем ову чашу“).

Програма пошвецена Святому Трифунови и Дню залюбених нєшка почнє на 18 годзин, а публики ше представя писателє з Коцура и сушедних местох.