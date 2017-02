Вишло перше тогорочне число „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше тогорочне число Християнского часопису „Дзвони” вишло прешлей нєдзелї у рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая.

У духу пред Вельким постом, „Дзвони” приноша запис о Задушних соботох, хтори починаю на соботу, 18. фебруара, як и напис ґу 200-рочнїци перших указаньох у Водици, цо ше означує того року.

У „Дзвонох” и други стаємни рубрики и коментари пошвецени актуалносцом у взагальней и нашей Церкви, а у „Богословскей думки” друге предлуженє папового апостолского писма „Милосердиє и бида” з нагоди законченя ювилейного року, дзе и напис пред 100-рочнїцу указаня Мацери Божей у Фатими.

Представене и паломнїцтво двох наших священїкох до Святей жеми, „Дзвони” попровадзели числени подїї у наших парохийох, а приноша и податки з парохийних матрикулох за 2016. рок.