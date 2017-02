Нєшка дзень защитнїка винїцох и Дзень залюбених

СЕРБИЯ/ШВЕТ – Православна церква нєшка означує швето Святого Трифуна, а католїцка Святого Валентина, цо источашнє и Дзень залюбених. Обидвоме святи жили у трецим вику и умарли з мученїцку шмерцу за виру.

Трифун мал способносц лїчиц людзох од рижних хоротох и помагал худобним. Православна церква го слави як велькомученїка котри страдал за виру, нє виключиюци його значенє як защитнїка малженскей любови и вирносци, а нєшка є найпознатши як защитнїк винїцарства и вина, так же то и слава винїцарох.

Дзень святого Валентина ше означує ище з часу старого Риму. По розказу цара Клаудия Другого, на нєшкайши датум, 14. фебруара, Валентинови одрубали главу прето же потайнє винчал млади залюбени пари, насампредз воякох з їх вибранима, цо Клаудиє забранєл, бо у войску нє сцел оженєтих воякох. Православна церква тиж означує Святого Валентина, алє 12. авґуста.

Народ Валентина пошвидко преглашел за святого, а Валентиново, як сакрални Дзень залюбених, першираз ше з романтичну любову почало вязац у штреднїм вику.