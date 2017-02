У Новим Садзе ше розвива систему дуалного образованя

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич и директоре 16 новосадских штреднїх школох подписали План упису школярох до штреднїх школох на териториї Городу Нови Сад за школски 2017/18. рок. Тот документ направени на основи реалних потребох за привредни розвой локалней заєднїци, а предвидзує и дуалну систему образованя, до хторей ше, за тераз, уключели 20 компаниї.

Вучевич подзековал компанийом хтори потримали План упису, хтори комуникую зоз штреднїма школами и потримую образованє потребних кадрох.

– За тераз то 20 компаниї з обласци енерґетики, будовательства, ИТ-сектору и других ресорох, а циль нам же би то постала ширша дружтвена акция и же бизме мотивовали лєпше сотруднїцтво привреди и образованя. То перши крочаї хтори будзе провадзиц прилагодзованє законскей реґулативи, а у рамикох витворйованя дуалного образованя – гварел Вучевич.

Директор Технїчней школи „Милева Марич Айнштайн” Станко Матич гварел же ше План упису подписує кажди рок, алє у рамикох реформи школства и уводзеня дуалного образованя – того року тей обласци дате векше значенє.

– Нови Сад перши город хтори препознал значносц запровадзованя дуалного образованя и пребера перши крочаї у тим напряме. Нашо дзеци такой после штреднєй школи треба же би були оспособени робиц, алє и же би мали добру основу за дальше образованє – визначел Матич.