Вецей пенєжи за обезпечованє роботи

НОВИ САД – Город Нови Сад у 2017. року обезпечел 135 милиони динари за запровадзованє активней политики обезпечованя роботи, цо за 28 милиони вецей як влонї. Акцийни план обезпечованя роботи за тот рок представели член Городскей ради за привреду Милорад Радоєвич и началнїк городскей Управи за привреду Саша Билинович, котри визначели же дзекуюци прешлорочней активней политики и прицагованю инвеститорох, за рок роботу достали 6 000 особи.

През програми обезпечованя роботи влонї прешли коло 390 особи. Як визначене на представяню Акцийного плану концом пфрешлого тижня, Город того року опредзелєл 37,5 милиони динари за програму приправнїкох, цо обезпечи першу роботу за 80 особи. За програму фаховей пракси наменєни 30 милиони динари, за 119 особи.

За орґанизованє явних роботох у интересу Городу, на хторих буду анґажовани катеґориї котри чежше доходза до роботи, опредзелєни 17,5 милиони динари. Дотераз ше указало же найвекши ефект мала мира субвенцийох за самообезпечованє роботи, та у 2017. року за тоту програму опредзелєни 30 милиони динари, у чим 10 милиони за самообезпечованє роботи женох.

Субвенциї за отверанє нових роботних местох виноша 200 000 динари по роботним месце, а того року прейґ тей мири роботу годни достац 85 особи. Тоти субвенциї ше одноша лєм на микро, мали, штреднї подприємства и поднїмательох.

Радоєвич и Билинович наявели же ше предлужи укладац до обукох и едукацийох за дефицитарни заниманя. За обуки у ИТ-секторе видвоєни 2,5 милиони динари, а за обуки за стари ремесла 500 000 динари.