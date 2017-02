Того тижня три преподаваня за польопривреднїкох и паприґарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре нєшка, 14. фебруара, на ютре, 15. фебруара и на пияток, 17. фебруара, буду три презентациї и преподаваня за польопривреднїкох и паприґарох. Шицки преподаваня буду у Ресторанє „Червена ружа”.

Нєшка на 14. годзин представянє нашеньскей хижи „Косаде” и препаратох за польопривреду хемийнейу хижи „Нуфарм” орґанизує подприємство „Новаґро 3”, дотерашнї „Аґрокерестур”.

На ютре, 15. фебруара, на 11 годзин, у орґанизациї подприємства „Аґрохома” буду представени нашеньски хижи, хемийни и хтори понукаю рижни штучни и фолиярни гної – „Тимак”, „Декалб”, „Аґриматко” и „Еликсираґрар”.

На пияток, 17. фебруара, керестурске подприємство „Т-пам” за паприґарох орґанизує преподаванє з тему „Продукция паприґи у условийох Руского Керестура”, о чим будзе бешедовац проф.др Жарко Илин з Польопривредного факултету у Новим Садзе. После преподаваня будзе дискусия.

Попри преподаваня, хторе будзе на 17 годзин, „Т-пам” представи и свойо понукнуце репроматериялу за тогорочну сезону, як и можлївосци осиґураня и одкупу паприґи.