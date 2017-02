Медзиокружне змаганє з руского язика 9. априла

НОВИ САД – Орґанизатор змаганя з руского язика и язичней култури – Дружтво за руски язик, литературу и културу – тих дньох директорох, професорох и наставнїкох основних школох у хторих ше наставу орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет з елементами националней култури, поинформовало же 9. априла будзе Медзиокружне, а 27. мая Републичне змаганє з руского язика.

Обидва змаганя того року буду у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре.

Спомнути змаганя школярох основних школох одредзени з Календаром змаганьох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, а з Фаховим упутством о орґанизованю змаганьох обявени су у „Просвитним препатрунку” („Просветни преглед”) од 12-19. януар 2017. року, дознава Рутенпорес од орґанизатора замаганя з руского язика.